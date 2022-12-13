В Ленобласти неделя начнется с кратковременных дождей

Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов.

В понедельник, 29 мая, в Ленобласти обещают теплую и пасмурную погоду. Днем облачно с прояснениями, в большинстве районов выпадут осадки. Местами возможна гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью похолодает до +6...+11 градусов. На востоке обещают до +3...+8 градусов. Местами подморозит до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов.

Атмосферное давление существенно не изменится.

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Фото: Pxhere