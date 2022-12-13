  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти неделя начнется с кратковременных дождей
Сегодня, 15:29
208
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти неделя начнется с кратковременных дождей

0 0

Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. 

В понедельник, 29 мая, в Ленобласти обещают теплую и пасмурную погоду. Днем облачно с прояснениями, в большинстве районов выпадут осадки. Местами возможна гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью похолодает до +6...+11 градусов. На востоке обещают до +3...+8 градусов. Местами подморозит до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. 

Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее на Piter.tv: в Колпино локализовали пожар на Финляндской улице.

Фото: Pxhere

 

Теги: гроза, дождь, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии