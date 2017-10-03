Роспотребнадзор изучил влияние спиннеров на психику детей

Роспотребнадзор изучил вдоль и поперек модную детскую забаву.

Периодически на нашем рынке товаров появляются новые хиты. Таким хитом в 2017 году стал своеобразный "волчок" - спиннер.

Эта игрушка завладела умами практически всех детей по всему Миру. Наверняка нет такой семьи, где есть ребенок, и нет спиннера. Спиннеры крутят дома, на улицах, в общественных местах и даже детских садах. Роспотребнадзор изучил влияние спиннера на психику детей и выдал заключение, что эта игрушка никоим образом не влияет на психологическое состояние детей. Он не приносит вреда, равно как и пользы.

Отмечается, что игрушка должна быть выполнена из качественных материалов, не издавать неприятного запаха и не издавать постороннего шума, что свидетельствует о неисправности в механизме. Игрушку надо периодически проверять, следить, чтоб детали были прочно закреплены. Особое внимание обратить на светящиеся спитннеры, так как в них есть световые элементы и батарейки. Маленьким детям допускается играть только под присмотром взрослых.

Накануне Piter.TV сообщал, что в продажу поступил первый в Мире спиннерфон.

Видео: YouTube/HiHo Kids