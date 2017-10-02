Первый спиннерфон поступил в продажу

Китайцы "скрестили" телефон и спиннер.

Новое изобретение Китайских ученых порадовало любителей модной забавы 2017 года.

Спиннеры стремительно завоевали планету в этом году. Ими увлекались от мала до велика во всем Мире. Когда волна увлечения пошла на спад, китайские ученые усовершенствовали спиннер и "скрестили" его с телефоном. Первый спиннерфон вышел под маркой "Chilli". Телефон обладает рядом самых простых функций: по нему можно совершать и принимать звонки, отправлять sms. У него небольшой дисплей, и управляется кнопками. А в перерывах между звонками его можно просто крутить.

Цена этого "чудо - гибрида" тоже радует, она составляет всего 18 долларов.

Видео: Instagram/wakhra_style