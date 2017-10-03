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В Аргентине 8-летний мальчик проглотил пищалку и пищал при каждом вдохе

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Для извлечения инородного предмета из дыхательных путей пришлось прибегать к хирургическому вмешательству.

В одну из больниц провинции Тумукан в Аргентине доставили маленького "пищащего" пациента.

Ребенок во время игры случайно проглотил пищалку от игрушки, которая застряла у него в дыхательных путях. При каждом вдохе ребенок издавал пищащие звуки. Для извлечения инородного предмета пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. К слову сказать, ребенку крупно повезло, так как в пищалке есть отверстие, через которое он смог дышать самостоятельно и остался жив.

 Сегодня Piter.TV сообщал, об опасностях спиннеров. Роспотребндазор провел исследования, которые показали, что эта модная забава не наносит психологического вреда на психику детей, равно как и пользы. Но из-за наличия в них мелких деталей представляет потенциальную угрозу здоровью совсем маленьких детей. 

Видео: YouTube/Lesia Hruts

 
Теги: аргентина , в мире , видео , необычное , ребенок проглотил
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия Общество

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