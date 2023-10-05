В Монголии каждый гражданин получит 18 долларов за экспорт угля

Дивиденды выплатят до 30 апреля 2026 года.

В Монголии каждый гражданин как прямой акционер и непосредственный владелец акций получит 18 долларов за экспорт угля в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крупнейшего государственного акционерного общества "Эрдэнэс Таван-толгой" (ЭТТ).

Отмечается, что решение принял совет директоров ЭТТ по итогам совещания. Дивиденды выплатят до 30 апреля 2026 года. Компания была создан в 2008 году и стала крупнейшим экспортером монгольского угля. В апреле 2012 года часть акций ЭТТ как долю природных богатств безвозмездно распределили между 2,5 млн жителей страны.

Также сообщается, что в январе 2024 года решением правительства Монголии те, кто родился после 11 апреля 2012, также получат по 1 072 новые акции ЭТТ и дивиденды по ним.

Ранее мы сообщали, что Россия в январе нарастила поставки пшеницы в Грузию.

Фото: pxhere.com