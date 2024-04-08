Россия в январе нарастила поставки пшеницы в Грузию

Стоимость импорта Грузией пшеницы из России достигла 5,7 млн долларов.

Россия в январе 2026 года нарастила поставки пшеницы в Грузию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

Стоимость импорта Грузией пшеницы из России достигла 5,7 млн долларов. Рост в годовом выражении зафиксировали на отметке 21%. В месячном выражении произошло значительное снижение объемов поставок в 1,9 раза. Также сообщается, что Россия остается главным поставщиком пшеницы в Грузию. В топ-3 стран также входят Казахстан (1,3 млн долларов) и Турция (3,6 тысячи долларов).

Помимо пшеницы, в январе нынешнего года Грузия купила у России кукурузу на сумму 1,1 млн долларов. Это на 0,2% больше, чем год назад. Кроме того, импорт гречки снизился до 154,6 тысячи долларов.

Ранее мы сообщали, что Япония нарастила импорт угля из России на 258,6%.

Фото: pxhere.com