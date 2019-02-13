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ФАС разрешила "Синаре" приобрести 50% петербургского "Вагонмаша"
Сегодня, 14:10
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nadezhda_sib

ФАС разрешила "Синаре" приобрести 50% петербургского "Вагонмаша"

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Эксперты оценили сделку в 2 млрд рублей.

Часть петербургской компании по производству вагонов для метро "ООО Вагонмаш" перейдет компании из Екатеринбурга. Об этом сообщил "Коммерсантъ Екатеринбург". 

По данным издания, "Синара – Транспортные машины" приобретет не менее 50% уставного капитала. Соответствующее разрешение дала Федеральная антимонопольная служба. Аналитики оценили стоимость сделки в 2 млрд рублей. 

ГК Вагонмаш — вагоностроительное предприятие, являющееся ведущим российским производителем комплектующих для грузового подвижного состава. Оно сотрудничает с машиностроительными предприятиями в сфере железнодорожного транспорта. 

Фото: vagonmash.su

Теги: вагонмаш, уставной капитал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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