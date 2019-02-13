ФАС разрешила "Синаре" приобрести 50% петербургского "Вагонмаша"

Эксперты оценили сделку в 2 млрд рублей.

Часть петербургской компании по производству вагонов для метро "ООО Вагонмаш" перейдет компании из Екатеринбурга. Об этом сообщил "Коммерсантъ Екатеринбург".

По данным издания, "Синара – Транспортные машины" приобретет не менее 50% уставного капитала. Соответствующее разрешение дала Федеральная антимонопольная служба. Аналитики оценили стоимость сделки в 2 млрд рублей.

ГК Вагонмаш — вагоностроительное предприятие, являющееся ведущим российским производителем комплектующих для грузового подвижного состава. Оно сотрудничает с машиностроительными предприятиями в сфере железнодорожного транспорта.

Фото: vagonmash.su