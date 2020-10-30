В Красносельском районе построят ЗАГС, подстанцию скорой помощи, ДК и поликлинику

В Красносельском районе построят ЗАГС, подстанцию скорой помощи, дом культуры и детскую поликлинику, сообщает "Строительный Петербург".
Строительство ЗАГСа на улице Доблести завершено на 85 процентов, выполняются отделочные работы. Внутри можно увидеть картины с видами города, хрустальные люстры и окна с витражами.
В завершающей стадии строительства находится подстанция скорой помощи на Ленинском проспекте. На территории расположено здание для сотрудников со столовой и подстанция на девять машин. Готовность социальных объектов проверил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.
Это один из немногих замечательных объектов, мы Дворец бракосочетания посмотрели, который вообще отсутствовал в Красносельском районе. Прекрасный дворец получился всего за год строительно-монтажных работ. Эту станцию скорой помощи, как вы сами могли видеть, построили тоже меньше, чем за год.
Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга
За время строительства дома культуры на Кингесеппском шоссе сменилось три подрядчика. Строительство завершает "СтройСиндикат", рабочие выполняют монтаж инженерных систем.
Объект начали строить в 2019 году после предыдущего подрядчика. В декабре 2020 года объект будет введен. На данный момент полностью завершены работы по инженерии, завершается финишная отделка и благоустройство.
Артем Лихошва, исполнительный директор ООО "СтройСиндикат"
Детская поликлиника на улице Восстановления рассчитана на 420 посещений в день. Подрядчик утверждает, что степень готовности объекта составляет 90 процентов.
Площадь объекта 10 тысяч квадратных метров. Поликлиника разделена на несколько зон, в зависимости от отделения. Здесь будет перинатальное отделение, детская стоматология, общая терапия, различные лабораторные комплексы, рентген.
Денис Гордиенко, управляющий "СУ-17"
Районная администрация, в свою очередь, готова к приему этих объектов. В частности, у районной администрации уже закуплено оборудование для поликлиники, подрядчик через две недели уже отмывает помещение и будет передавать администрации.
Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Все социальные объекты планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года.
Фото и видео: Строительный Петербург
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