В Красносельском районе построят ЗАГС, подстанцию скорой помощи, ДК и поликлинику

Строительство социальных объектов планируют завершить до конца года.

В Красносельском районе построят ЗАГС, подстанцию скорой помощи, дом культуры и детскую поликлинику, сообщает "Строительный Петербург".

Строительство ЗАГСа на улице Доблести завершено на 85 процентов, выполняются отделочные работы. Внутри можно увидеть картины с видами города, хрустальные люстры и окна с витражами.

В завершающей стадии строительства находится подстанция скорой помощи на Ленинском проспекте. На территории расположено здание для сотрудников со столовой и подстанция на девять машин. Готовность социальных объектов проверил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Это один из немногих замечательных объектов, мы Дворец бракосочетания посмотрели, который вообще отсутствовал в Красносельском районе. Прекрасный дворец получился всего за год строительно-монтажных работ. Эту станцию скорой помощи, как вы сами могли видеть, построили тоже меньше, чем за год. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

За время строительства дома культуры на Кингесеппском шоссе сменилось три подрядчика. Строительство завершает "СтройСиндикат", рабочие выполняют монтаж инженерных систем.

Объект начали строить в 2019 году после предыдущего подрядчика. В декабре 2020 года объект будет введен. На данный момент полностью завершены работы по инженерии, завершается финишная отделка и благоустройство. Артем Лихошва, исполнительный директор ООО "СтройСиндикат"

Детская поликлиника на улице Восстановления рассчитана на 420 посещений в день. Подрядчик утверждает, что степень готовности объекта составляет 90 процентов.

Площадь объекта 10 тысяч квадратных метров. Поликлиника разделена на несколько зон, в зависимости от отделения. Здесь будет перинатальное отделение, детская стоматология, общая терапия, различные лабораторные комплексы, рентген. Денис Гордиенко, управляющий "СУ-17"

Районная администрация, в свою очередь, готова к приему этих объектов. В частности, у районной администрации уже закуплено оборудование для поликлиники, подрядчик через две недели уже отмывает помещение и будет передавать администрации. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Все социальные объекты планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года.

Фото и видео: Строительный Петербург