За шесть месяцев в поликлиники Петербурга поставили 1,2 тыс. единиц оборудования

На оборудование потратят 4,2 млрд рублей.

В петербургские поликлиники за шесть месяцев 2025 года поступило 90% оборудования, закупаемого по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом рассказали в Смольном 11 июля.

Всего поставлено 1,2 тыс. единиц из 1,4 тыс. запланированных, на оборудование потратят 4,2 млрд рублей. А 844 млн рублей выделяется для капитального ремонта на 19 объектах. Программа финансируется на паритетных началах из городского и федерального бюджетов.

По сравнению с прошлым годом финансирование программы увеличено на 1,3 млрд рублей. Средства обеспечивают обновление инфраструктуры медицинских учреждений, закупку для них качественной аппаратуры, повышение уровня помощи уже на первом этапе обращения.

Ранее на Piter.TV: в 2025 году в Петербурге проведут 25 тыс. бесплатных операций по замене хрусталика.

Фото: Piter.TV