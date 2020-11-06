В 2025 году в Петербурге проведут 25 тыс. бесплатных операций по замене хрусталика

Благодаря проекту многие пожилые жители города получат шанс вернуть себе зрение через операции по удалению катаракты.

В Петербурге в этом году планируется проведение 25 тысяч бесплатных операций по замене хрусталика глаза. Об этом сообщил заместитель губернатора города Константин Звоник.

Данная инициатива реализуется в рамках программы "Серебряный возраст". Благодаря проекту многие пожилые жители города получат шанс вернуть себе зрение через операции по удалению катаракты. Такие операции проводятся в нескольких городских больницах, включая многопрофильную больницу №2 в Выборгском районе, больницу №40 в Курортном районе и Мариинскую больницу.

Уже в 2024 году более 22 тысяч пожилых пациентов смогли снова хорошо видеть благодаря этим операциям. Учитывая важность сокращения сроков ожидания данной медицинской помощи, правительство города поставило перед системой здравоохранения цель провести 25 тысяч операций по замене хрусталика в 2025 году, подчеркнул Звоник.

Заместитель губернатора добавил, что эти меры помогут существенно улучшить зрение и качество жизни пожилых горожан, страдающих данным заболеванием.

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Фото: Piter.TV