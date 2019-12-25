Мужчина остался без ног после наезда электрички на перегоне "Дудергоф-Тайцы"

Пострадавшим оказался 43-летний мужчина без определенного места жительства.

Проводится проверка по факту травмирования мужчины на железнодорожном перегоне "Дудергоф-Тайцы" Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

В субботу, 2 апреля, около пяти часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступила информация о том, что на перегоне "Дудергоф-Тайцы" электричка сообщением "Санкт-Петербург – Гатчина – Балтийская" наехала на человека.

Пострадавшим оказался 43-летний мужчина без определенного места жительства. По предварительной информации, он шел по ж/д путям. Предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина остался жив, но лишился обеих ног.

Ранее под колесами электрички на станции Капитолово погиб мужчина.

Фото: Piter.tv