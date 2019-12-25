На станции Капитолово мужчина погиб под колесами электрички

Он пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках.

В дежурную часть транспортной полиции 29 марта около десяти часов вечера поступило сообщение о том, что на станции Капитолово Всеволожского района электричкой сообщением "Петербург – Сосново" смертельно травмирован мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД РОССИИ ПО СЗФО.

Следователями была установлена личность гражданина. Им оказался 38-летний житель Ленобласти. Он пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте в наушниках. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее электричка насмерть сбила пенсионерку на станции Новая Деревня.

Фото: Piter.tv