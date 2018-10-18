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Электричка насмерть сбила пенсионерку на станции Новая Деревня
Сегодня, 22:22
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Электричка насмерть сбила пенсионерку на станции Новая Деревня

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Пенсионерка переходила пути на красный свет.

В четверг, 10 марта, женщина погибла под колесами электрички в районе железнодорожной станции Новая деревня в Петербурге. Пенсионерка переходила пути на красный свет, передает сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Инцидент произошел около полудня электропоезд "Петербург — Белоостров" сбил женщину. Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм 76-летняя женщина скончалась на месте. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в петербургской школе девушка ударила ножом сверстницу. Пострадавшая доставлена в больницу, а нападавшая в психиатрическую клинику.

Фото: Piter.tv
 

Теги: новая деревня, пенсионерка, поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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