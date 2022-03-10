В петербургской школе девушка ударила ножом сверстницу

Пострадавшая доставлена в больницу, а нападавшая в психиатрическую клинику.

В Невском районе Петербурга девочки-подростки устроили "разборки" с ножом в школе. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в школе на улице Бабушкина 10 марта. По предварительной информации, две 17-летние девушки, которые учатся в коррекционном классе, поссорились (из-за ревности к молодому человеку), и одна из них решила решить вопрос с помощью ножа. Пострадавшая доставлена в больницу, а нападавшая в психиатрическую клинику. По предварительным данным, девушка состоит на учете в ПНД.

Обстоятельства расследует полиция.

Фото: Piter.tv