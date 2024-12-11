Петербурженка "отомстила" бывшему поездкой на его машине в пьяном виде

Женщине назначено 30 тыс руб в виде штрафа.

Мировой суд привлек к административной ответственности жительницу Санкт-Петербурга, которая обвиняется в управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Помимо прочего у женщины не было водительского удостоверения, – сообщают в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Инцидент имел место ночью 29 декабря на улице Караваевской. Петербурженка забрала ключи от машины бывшего мужа, который приехал навестить их ребенка. В состоянии алкогольного опьянения и не имея права на вождение авто, обвиняемая поехала кататься по городу, вследствие чего была задержана правоохранителями.

В суде свою вину женщина полностью признала и объяснила свой поступок желанием отомстить бывшему. Если бы не ребенок, обвиняемой бы грозил арест. Из зала суда петербурженку отпустили с висящей на ней штрафом в 30 тыс руб.

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Фото: Piter.TV