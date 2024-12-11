"Потомственный экстрасенс" из Петербурга обманул клиентов при продаже вязаных вещей

Одна из поклонниц обратилась с жалобой на блогера после заказа теплой вещи перед праздниками.

Экстрасенс из Петербурга, помимо своих мистических способностей, увлекается вязанием теплых вещей. Несколько клиентов подали жалобы в полицию, утверждая, что заплатили молодому человеку за товары, но так и не получили ни заказанных изделий, ни возврата денег. Подробности инцидента приводит spb.aif.ru.

24-летний Кирилл Черный (настоящее имя — Ковяхов) стал известен благодаря участию в 22-м сезоне шоу "Битва экстрасенсов". Он родом из Краснодарского края, но в настоящее время живет в Петербурге. Во время съемок программы в 2021 году Кирилл демонстрировал навыки "узелковой магии", используя нити и спицы для поиска скрытых предметов, раскрытия секретов людей и даже попыток расследования преступлений. Сам он утверждал, что этот талант перешел к нему от бабушки, которая обучала его снятию порчи с помощью узлов.

Благодаря внешнему сходству с актером и круглым очкам, участники шоу прозвали Кирилла "Гарри Поттером". Тем не менее, он не дошел до финала, покинув проект после шестого выпуска, не справившись с заданием.

После ухода из шоу Кирилл продолжил активно вести блог, рассказывая о своем хобби — вязании, уходе за растениями и музыке. На его YouTube-канале, где насчитывается 92 тысячи подписчиков, нет упоминаний о магии. Кроме ведения блога, Кирилл также продает свои вязаные изделия и организует мастер-классы (один из последних прошел в петербургском Доме книги).

Тем не менее, не все поклонники остались довольны работой Кирилла. Некоторые даже потеряли деньги, ожидая подарки к Новому году. Одна из поклонниц обратилась с жалобой на блогера после заказа теплой вещи перед праздниками. Девушка перевела деньги на счет мастера, но тот прекратил общение. В оговоренный срок вещи не поступили, а деньги не были возвращены.

Выяснилось, что такая схема использовалась Кириллом неоднократно. Каждый раз, когда клиенты требовали возврат денег после истечения сроков выполнения заказов, экстрасенс исчезал. Некоторым клиентам он ответил, что готов вернуть деньги позже, объяснив, что временно оказался без средств. Одна из клиенток подала заявление в полицию.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)