Жительница Сертолово отдала гадалке 3 млн рублей в надежде похудеть

Через четыре года Ольга осознала, что магия не приносит желаемого результата.

В 2020 году жительница Сертолово Ольга обратилась за помощью к магии, надеясь избавиться от лишнего веса и улучшить свое финансовое положение. Как пишет spb.aif.ru, она нашла 29-летнюю гадалку Анастасию из Нижегородской области, которая утверждала, что обладает сверхъестественными способностями и может выполнить любые пожелания клиентов. Сначала Ольга купила у неё колоду карт за 4000 рублей и оплатила первый обряд на похудение.

Результаты этих ритуалов остались неизвестными, но Ольга продолжала обращаться к услугам Анастасии. С сентября 2020 года по сентябрь 2024 года Ольга заказывала у гадалки различные ритуалы, потратив в общей сложности 3 миллиона рублей. Помимо собственных средств, она брала кредиты и отправляла женщине свои золотые украшения почтой.

Через четыре года Ольга осознала, что магия не приносит желаемого результата. Она не стала богаче и стройнее, поэтому решила обратиться в полицию, считая себя жертвой мошенничества.

История Ольги — лишь один из многих примеров, когда россияне тратят огромные суммы денег на услуги экстрасенсов и гадалок. Психологи утверждают, что успех таких "магов" основан на умении манипулировать эмоциональным состоянием людей. Они обещают своим клиентам светлое будущее, играя на базовых человеческих чувствах, таких как страх, жадность и любопытство. Люди, находящиеся в уязвимом положении, легко поддаются этим обещаниям и продолжают платить за услуги, которые не приносят реального эффекта.

Несмотря на распространенность подобных случаев, привлечение гадалок к уголовной ответственности возможно, особенно при наличии квалифицированной юридической поддержки. Действия таких "экстрасенсов" подпадают под статью "мошенничество".

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец похитил более 300 тыс. рублей компании, в которой работал.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)