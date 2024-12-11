Петербуржец похитил более 300 тыс. рублей компании, в которой работал

Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), рассказали 10 января в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что обвиняемый, являясь помощником руководителя коммерческой организации, в период с мая по июль прошлого года, используя установленное на служебном ноутбуке программное обеспечение, составил пять платежных поручений на оплату товаров для личного пользования, а также услуг по их доставке и монтажу.

Мужчина направил в бухгалтерию документы от имени гендиректора фирмы на оплату террасных досок и шезлонгов, стола и столешницы из массива дуба, счетов за изготовление и монтаж москитных сеток. Общий ущерб – более 327 тыс. рублей.

Петербуржец пояснил, что делал ремонт в квартире, а денег на оплату счетов у него не хватало. Уголовное дело направили во Фрунзенский районный суд города для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV