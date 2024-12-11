  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец четыре раза обокрал один и тот же магазин бытовой техники
Сегодня, 12:26
182
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец четыре раза обокрал один и тот же магазин бытовой техники

0 0

Общий ущерб – 111 тыс. рублей.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении 40-летнего петербуржца, которому вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом 10 января рассказали в надзорном ведомстве. 

В октябре прошлого года фигурант несколько раз приходил в один и тот же магазин в доме 137Б по Московскому проспекту, откуда похищал электротовары. Мужчину заинтересовали два пылесоса, эпилятор, электрическая зубная щетка и ирригатор. 

Так, пылесосы злоумышленник вынес через антикражные рамки, подняв коробки над уровнем ворот, а с остального он снял защитные датчики. Общий ущерб – 111 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: жителя Петербурга обокрал малознакомый гость. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, московский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии