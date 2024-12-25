Жителя Петербурга обокрал малознакомый гость

Когда товарищ ушел, из куртки горожанина пропали iPhone, банковская карта и 1 тыс. рублей наличными.

У петербуржца пропали личные вещи после визита гостей 1 января. Об этом пишет 78.ru.

Отмечается, что к местному жителю в квартиру пришел малознакомый мужчина. Они выпивали вместе алкоголь, гость ушел ближе к 22:00.

Когда товарищ ушел, из куртки горожанина пропали iPhone, банковская карта и 1 тыс. рублей наличными. Кроме того, со счета спустя время списались 2,8 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовно дело.

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Фото: Piter.TV