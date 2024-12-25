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Жителя Петербурга обокрал малознакомый гость
Сегодня, 11:58
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Жителя Петербурга обокрал малознакомый гость

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Когда товарищ ушел, из куртки горожанина пропали iPhone, банковская карта и 1 тыс. рублей наличными.

У петербуржца пропали личные вещи после визита гостей 1 января. Об этом пишет 78.ru. 

Отмечается, что к местному жителю в квартиру пришел малознакомый мужчина. Они выпивали вместе алкоголь, гость ушел ближе к 22:00. 

Когда товарищ ушел, из куртки горожанина пропали iPhone, банковская карта и 1 тыс. рублей наличными. Кроме того, со счета спустя время списались 2,8 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовно дело.

Ранее мы рассказывали о том, что вынесший 140 товаров из магазина на шоссе Революции проведет в колонии 6 лет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, похитил мобильный телефон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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