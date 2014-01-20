Вынесший 140 товаров из магазина на шоссе Революции проведет в колонии 6 лет

Общий размер ущерба – около 1 млн рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере), сообщили в надзорном ведомстве.

Суд установил, что в ночь с 6 на 7 июля прошлого года подсудимый, проходя мимо дома 15А по шоссе Революции, заметил окна цокольного этажа и вывеску "Домовой". После этого мужчина подобрал камень, разбил одно из окон и залез внутрь.

Обвиняемый нашел подходящие сумки и тележку, в них он сложил и похитил ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и другие гаджеты, консервы и моющие средства, много сладостей, два бандажа и корсеты. Общий размер ущерба – около 1 млн рублей.

Петербуржцу нужно было все вынести на улицу через окно, и когда у него получилось, его сразу же задержали полицейские.

Украденные товары возвращены владельцам. Мужчина признал вину и извинился перед потерпевшими. Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали мужчину, который обокрал танцевальную студию на Коломенской улице.

Фото: Piter.TV