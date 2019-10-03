На шоссе Революции полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Правоохранители Красногвардейского района задержали двух иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 27 августа на шоссе Революции остановили два автомобиля. В Hyundai Sonata под управлением 33-летнего мигранта нашли и изъяли 12 свертков и восемь полимерных пакетов с мефедроном общим весом около 5 граммов. А в Hyundai Solaris 20-летнего иностранца обнаружили столько же свертков, в них был гашиш весом 9 граммов. Также в ходе личного досмотра у них забрали 18 свертков с гашишем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти