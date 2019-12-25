  1. Главная
На Заневском проспекте задержали приезжего с синтетическим наркотиком
Сегодня, 9:12
Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

В Красногвардейском районе задержан приезжий, у которого при себе нашли синтетический наркотик. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 19 августа у дома 35 по Заневскому проспекту был задержан 27-летний гражданин Таджикистана, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен пакетик с синтетическим наркотиком, весом 2,63 грамма.

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Недавно в Ленинградской области накрыли нарколабораторию: изъято свыше 4 кг запрещённых веществ.

Фото: Piter.tv

Теги: заневский проспект, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

