В Ленинградской области накрыли нарколабораторию: изъято свыше 4 кг запрещённых веществ

На месте были задержаны 36-летний житель Новгородской области и 34-летний петербуржец.

В Выборгском районе Ленинградской области полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. По данным ГУ МВД, 14 августа оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Москвы провели спецоперацию в СНТ "Парнас" посёлка Боровое.

На месте были задержаны 36-летний житель Новгородской области и 34-летний петербуржец. По версии следствия, они арендовали дом, закупили оборудование и наладили производство запрещённых веществ для последующего сбыта.

В доме полицейские обнаружили и изъяли упаковки с наркотиками, реактивы, лабораторное оборудование и средства фасовки. Экспертиза показала, что среди найденного — более 1,3 кг марихуаны, почти 2,8 кг конопли и свыше 100 граммов мефедрона. Позднее в Курортном районе Петербурга был найден тайник с ещё 497 граммами мефедрона.

По версии следствия, с июня этого года задержанные производили наркотики и планировали распространять их через тайники-закладки. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Оба фигуранта арестованы, ведётся проверка их возможной причастности к другим эпизодам.

Перед судом предстанет жительница Карелии за попытку сбыть полкилограмма мефедрона в Петербурге и Ленобласти.

Видео: МВД по СПб и ЛО