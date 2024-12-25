Полицейские задержали мужчину, который обокрал танцевальную студию на Коломенской улице

Ущерб составил порядка 767 000 рублей.

Полиция задержала взломщика, обокравшего танцевальную студию на Коломенской улице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 23 декабря поступило заявление о том, что неизвестный, взломав металлическую входную дверь, проник в помещение студии танцев в доме 42 по улице Коломенской и похитил технику (ноутбуки с накопительными дисками, напольные колонки и сабвуфер). Прихватив с собой систему видеонаблюдения, взломщик скрылся. Ущерб составил порядка 767 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В одной из квартир дома 12 по улице Черняховского задержан 27-летний неработающий мужчина. Похищенное имущество изъято. Подозреваемый задержан. Полиция устанавливает предполагаемого сообщника мужчины.

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Видео: МВД