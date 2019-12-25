Стажер ПВЗ на проспекте Народного Ополчения похищал одежду у клиентов

Размер ущерба составил более 16 тыс. рублей.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили 20 декабря в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что фигурант в период с июня по август, выполняя обязанности стажера в пункте выдачи заказов в доме 115 по проспекту Народного Ополчения, похищал понравившиеся ему вещи клиентов. Молодой человек оформлял возврат и недостачу товара.

В частности, 19 июня в ПВЗ пришли спортивные штаны, и их получатель не дождался заказа. Обвиняемый решил, что ему нужнее, и отложил товар для себя. А 28 и 29 июля стажеру приглянулись две футболки и кеды известного бренда. Размер ущерба составил более 16 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что злоумышленник похитил ювелирные изделия у пенсионера в Ленобласти.

Фото: Piter.TV