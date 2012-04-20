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Злоумышленник похитил ювелирные изделия у пенсионера в Ленобласти
Сегодня, 9:54
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Злоумышленник похитил ювелирные изделия у пенсионера в Ленобласти

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В настоящий момент предпринимаются действия по выявлению и задержанию преступника.

В четверг, 19 декабря, в 10:00 в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от 69-летнего пенсионера о том, что в его частный дом, расположенный на улице Зеленая в коттеджном поселке "Небо" в городе Кузьмоловский, вошли неизвестные лица.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, при приезде полицейских было установлено, что злоумышленник проник в жилище, повредив входную дверь, и украл ювелирные изделия на сумму 5 000 000 рублей из сейфа, находившегося на втором этаже в спальне.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящий момент предпринимаются действия по выявлению и задержанию преступника.

Ранее мы сообщили о том, что девушка попыталась похитить iPhone из кармана прохожей на Луначарского.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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