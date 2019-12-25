Девушка попыталась похитить iPhone из кармана прохожей на Луначарского

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). В феврале текущего года девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Во вторник, 17 декабря, в полицию Выборгского района Петербурга поступила жалоба от 39-летней женщины. Она сообщила, что во время прогулки с ребенком возле дома 11 корпус 3 на проспекте Луначарского заметила, что кто-то пытается залезть рукой в карман ее куртки, где находился телефон iPhone 13 Pro. Когда женщина обернулась, она увидела неизвестную ей девушку, которая попыталась скрыться.

В тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемую — 16-летнюю жительницу Московской области — неподалеку от дома 21 на проспекте Просвещения. Задержанная была идентифицирована благодаря описаниям, предоставленным потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Задержанную поместили под стражу согласно статье 91 УПК РФ. В феврале текущего года девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали в Красносельском районе гражданина, находившегося в федеральном розыске.

Фото: Piter.TV