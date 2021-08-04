Росгвардейцы задержали в Красносельском районе гражданина, находившегося в федеральном розыске

На одном из этажей жилого дома задержали 44-летнего мужчину, находившегося в сильном алкогольном опьянении. Мужчина не смог объяснить, каким образом он попал в подъезд и что собирался делать.

Во вторник, 17 декабря в 14:52 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красносельскому району Петербурга, осуществляя патрулирование, получили тревожный сигнал с одного из охраняемых объектов, находящегося в квартире на улице Доблести.

По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что проникновение в квартиру не произошло и всё оставалось в порядке. Однако на одном из этажей жилого дома сотрудники Росгвардии задержали 44-летнего мужчину, находившегося в сильном алкогольном опьянении. Мужчина не смог объяснить, каким образом он попал в подъезд и что собирался делать.

После проверки выяснилось, что этот гражданин числится в федеральном розыске за кражу имущества в Псковской области. Наряд Росгвардии доставил задержанного в 74-й отдел полиции для дальнейших разбирательств. Впоследствии нарушителя передали представителям правоохранительных органов, инициировавшим его розыск.

Ранее мы сообщили о том, что на севере Петербурга задержан посетитель магазина, находившийся в федеральном розыске.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти