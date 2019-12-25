На севере Петербурга задержан посетитель магазина, находившийся в федеральном розыске

Позже задержанного передали инициатору розыска.

В понедельник, 16 декабря, в 17:43 сотрудники отдела вневедомственной охраны Выборгского района Петербурга получили информацию о срабатывании кнопки тревоги в магазине на проспекте Луначарского.

По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, прибывшие на место наряды Росгвардии задержали 33-летнего жителя Мурманска, который украл алкогольную продукцию. В ходе расследования выяснилось, что этот человек находился в федеральном розыске за ограбление в Калининском районе.

Росгвардейцы доставили задержанного, который ранее имел административные правонарушения, в 57 отдел полиции. Позже задержанного передали инициатору розыска.

Ранее росгвардейцы задержали петербуржца, незаконно срубившего 84 елки.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти