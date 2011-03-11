На Межевом канале задержали работника сауны с криминальным прошлым, ударившего ножом посетителя

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, а подозреваемого передали в 31-й отдел полиции.

Вечером в понедельник, 3 марта, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга задержали 36-летнего мужчину с криминальным прошлым, который ранил ножом посетителя сауны на Межевом канале.

Два мужчины посетили сауну, но один из них вступил в конфликт с сотрудником заведения. Во время ссоры работник сауны неожиданно вытащил нож и нанес 33-летнему посетителю удары в шею и грудь. Очевидец происшествия тут же сообщил о случившемся в полицию.

На место прибыли росгвардейцы, которые задержали нападавшего и изъяли нож. Проверка показала, что задержанный ранее был судим за кражу, разбой, нанесение телесных повреждений средней тяжести и насилие в отношении представителя власти.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, а подозреваемого передали в 31-й отдел полиции.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы помогли женщине с признаками сердечного приступа на масленичных гуляниях в парке 300-летия.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО