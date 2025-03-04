Росгвардейцы помогли женщине с признаками сердечного приступа на масленичных гуляниях в парке 300-летия

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, а ее собаку передали на передержку сотрудникам частного охранного предприятия.

В воскресенье, 2 марта, сотрудники Росгвардии, обеспечивавшие порядок на масленичных гуляниях в парке 300-летия Санкт-Петербурга, оказали помощь женщине, внезапно почувствовавшей себя плохо. Примерно в 19:30 к сотрудникам межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району обратился мужчина, сообщивший, что неподалеку находится женщина, которая внезапно потеряла сознание и упала на землю.

Росгвардейцы немедленно отправились на место происшествия, где обнаружили женщину без сознания. Они проверили у нее пульс и вызвали скорую помощь. До прибытия медиков доврачебную помощь женщине оказывала прохожая с медицинским образованием, которая не осталась равнодушной к случившемуся.

О происшествии был проинформирован другой наряд Росгвардии, который обеспечил беспрепятственный проезд скорой помощи на территорию парка и сопроводил медиков к месту происшествия. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, а ее собаку породы джек-рассел-терьер, которая была рядом с ней во время приступа, передали на передержку сотрудникам частного охранного предприятия.

Ранее мы сообщили о том, что девочка потерялась в ЦПКиО во время празднования Масленицы.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО