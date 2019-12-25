Девочка потерялась в ЦПКиО во время празднования Масленицы

Менее чем через 15 минут была найдена мать девочки, которая уже начала самостоятельно искать свою дочь.

В воскресенье, 2 марта, около 15:00, в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова на Елагином острове сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга, которые обеспечивали безопасность во время массового мероприятия, заметили плачущую 8-летнюю девочку. Как сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО, она пришла в парк с семьей, но в толпе потерялась и не смогла найти своих родных.

Менее чем через 15 минут была найдена мать девочки, которая уже начала самостоятельно искать свою дочь.

Росгвардейцы передали ребенка матери, после чего вернулись к своим обязанностям по патрулированию территории.

Ранее мы сообщили о том, что 49-летний петербуржец ночью проник в ТРК на Большевиков и залил водой из пожарного рукава магазины.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО