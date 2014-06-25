49-летний петербуржец ночью проник в ТРК на Большевиков и залил водой из пожарного рукава магазины

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии доставил задержанного в 23 отдел полиции.

Росгвардейцы задержали дебошира, залившего водой из пожарного рукава несколько магазинов в ТРК в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Ночью 3 марта мужчина разбил одну из витрин ТРК на проспекте Большевиков и проник в здание. После этого он сразу же поднялся на второй этаж, где разбил стекло пожарного шкафа. Размотав пожарный рукав, он из хулиганских побуждений начал заливать водой пол, а также поливать прилавки магазина сумок, пекарни-кондитерской и стойку по продаже мороженого.

Персонал торгового центра воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К зданию около трёх часов прибыли сотрудники Росгвардии и работники одного из частных охранных предприятий. На месте происшествия был задержан агрессивный мужчина, который вел себя неадекватно и умышленно повредил имущество ТРК. Росгвардейцам пришлось надеть на буйного хулигана наручники.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии доставил задержанного в 23 отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти