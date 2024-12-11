Машинист электровоза из Петербурга получил 3 года условно за избиение помощника

В сети появилось опубликовали видео с моментом нападения обвиняемого.

Суд Северной столицы вынес заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении машиниста электровоза, который был уличен в причинении тяжкого вреда здоровью петербуржца в декабре 2023 года, – сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В суде установили, что более года назад обвиняемый, находясь в холле локомотивного депо, ввязался в конфликт с помощником машиниста. Фигурант уголовного дела напал на него и, ударив противника по голове, причинил ему тяжкий вред здоровью.

С учетом мнения Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

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Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура