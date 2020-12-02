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Петербуржец оказался в больнице в тяжелом состоянии после нападения соседа
Сегодня, 10:58
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Петербуржец оказался в больнице в тяжелом состоянии после нападения соседа

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Петербуржец получил серьезные травмы после нападения бывшего соседа-уголовника, пишет 78.ru. 

По предварительным данным, двое мужчин распивали алкогольные напитки 12 декабря. Между ними возник конфликт, в ходе которого ранее судимый горожанин избил своего знакомого. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Напавшего судили по ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, до 2030 года он находится под административным надзором. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее мы рассказывали о том, что из "Черного дельфина" в Петербург доставили подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки в 2002 году. 

Фото: Piter.TV 

Теги: избиение, тяжкий вред здоровью
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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