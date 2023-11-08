Из "Черного дельфина" в Петербург доставили подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки в 2002 году

Мужчина отбывает пожизненное наказание в колонии за убийство женщины и ребенка.

В Петербург из колонии "Черный дельфин" доставлен осужденный, которого подозревают в совершении изнасилования и убийства девочки в 2002 году. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу 12 декабря.

В производстве следователей следственного отдела по Невскому району в настоящее время находится уголовное дело, возбужденное в сентябре 2002 года по пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием). В результате работы следователей и криминалистов отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу СК РФ, в частности – получения результатов генетической судебной экспертизы, установлена причастность к совершению этого преступления Виталия Шевцова. Мужчина отбывает пожизненное наказание в "Черном дельфине" за убийство женщины и ребенка.

Следствие утверждает, что заключенный более 22 лет назад на пустыре между проспектом Большевиков и улицей Тельмана напал на 11-летнюю петербурженку и ударил ее по голове тупым предметом, после чего изнасиловал. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте, злоумышленник скрылся.

Фигуранту сегодня предъявили обвинение, во время допроса он признал свою вину. С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств и выявление возможного совершения аналогичных преступлений.

Ранее на Piter.TV: во Всеволожске избрана мера пресечения женщине, обвиняемой в убийстве знакомого.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу