В ходе допроса обвиняемая созналась в совершенном преступлении.

Во Всеволожске избрана мера пресечения женщине, обвиняемой в убийстве знакомого. Следственным отделом по городу Всеволожск СУ СК России по Ленинградской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что местная жительница, находясь в доме по улице Малиновского в ходе совместного распития спиртных напитков с 49-летним знакомым, на почве личных неприязненных отношений, нанесла ему 1 удар ножом в область груди. Пострадавший скончался на месте.

В ходе допроса обвиняемая созналась в совершенном преступлении. По ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео : СК по Ленинградской области