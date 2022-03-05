Жительница Всеволожска подозревается в убийстве мужчины

В полицию обратился сын женщины.

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали местную жительницу, подозреваемую в убийстве мужчины. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 9 декабря обратился мальчик и сообщил, что его мать убила ножом неизвестного мужчину. Полицейскими в квартире дома 12 корпус 2 по улице Малиновского в городе Всеволожск с ножевым ранением груди был обнаружен труп неизвестного мужчины.

На месте происшествия была задержана подозреваемая в этом преступлении, 48-летняя хозяйка квартиры. С места преступления изъят нож.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Личность погибшего была установлена, им оказался 49-летний житель деревни Кальтино Всеволожского района.

Житель Колпино почти 6 лет проведёт в колонии за убийство жены из ревности.

Фото: Piter.tv