Житель Колпино почти 6 лет проведёт в колонии за убийство жены из ревности

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Колпино оглашен приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Рустама Марцинкевича.

В суде установлено, что 10 июня 2024 года Марцинкевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из коммунальных квартир в доме 62 лит. А по Заводскому проспекту в Колпино, на почве ревности жестоко избил супругу, после чего нанес ей не менее трех ударов предметом, обладающим колюще-режущими свойствами. От полученных повреждений женщина скончалась 20 июня 2024 года в медицинском учреждении.

Виновному назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Недавно был заключен под стражу петербуржец, обвиняемый в убийстве знакомого из ревности.

Фото: Piter.tv