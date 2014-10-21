Заключен под стражу петербуржец, обвиняемый в убийстве знакомого из ревности

Петербуржцу предъявлено обвинение, в ходе допроса он частично признал свою вину.

В Петербурге заключен под стражу местный житель, обвиняемый в убийстве знакомого. Следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 23 ноября 2024 года ночью фигурант, находясь квартире дома на Рябовском шоссе совместно со своим знакомым, в ходе возникшего конфликта на почве ревности нанес ему удар ножом в область спины. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Петербуржцу предъявлено обвинение, в ходе допроса он частично признал свою вину. Сегодня обвиняемому по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Перед судом вскоре предстанет петербурженка, которая задушила подушкой 8-месячную дочь.

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