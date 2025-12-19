Суд назначил 9 лет тюрьмы пожизненно осужденному за убийство семьи

Пожизненному сидельцу "Черного дельфина" добавили срок за убийство девочки в 2002 году.

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к девяти годам колонии пожизненно осужденного Виталия Шевцова по делу об убийстве несовершеннолетней в 2002 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Виталия Шевцова признали виновным в преступлениях, совершенных в сентябре 2002 года. Обвинение было предъявлено по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Следствие установило, что в ночь на 24 сентября 2002 года Шевцов на пустыре совершил нападение на несовершеннолетнюю девушку. Он нанес жертве множественные удары твердым предметом по голове и телу. После этого осужденный совершил изнасилование и иные действия сексуального характера. Смерть потерпевшей наступила от черепно-мозговой травмы.

В 2013 году Шевцов уже был осужден к пожизненному лишению свободы. Тогда суд установил его вину в убийстве бывшей супруги и ее пятилетнего сына в мае 2011 года. Преступление было совершено в квартире на проспекте Большевиков с применением ножа.

Новый срок в девять лет был назначен по совокупности с предыдущим приговором. Окончательной мерой наказания для Шевцова осталось пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Ранее в Петербурге задержали охранника школы после нападения на учительницу.

Фото: Piter.TV