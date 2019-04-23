В Выборге пассажир избил таксиста и украл его выручку

Конфликт произошёл после того, как неизвестный отказался платить за поездку.

Полиция разыскивает грабителя, напавшего на таксиста в Выборге. Накануне водитель довёз довозил пассажира до дома на Приморской улице, однако тот решил, что платить не обязательно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всё произошло в 22:00 субботы, 26 октября. Неизвестный пассажир, отказавшись платить за поездку, вышел из машины. С собой он прихватил и деньги водителя — выручку за день в размее 3,5 тысяч рублей.

Водитель попытался остановить грабителя, но тот нанёс ему несколько ударов по голове и скрылся с места происшествия. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Нападавший разыскивается.

Ранее Piter.TV сообщал, что целая семья погибла в ДТП на глазах у дочери в Ленобласти.

Фото: Piter.TV