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На Пулковском шоссе на таксиста напала пассажирка
Сегодня, 14:58
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На Пулковском шоссе на таксиста напала пассажирка

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Врачи обработали водителю ушибы и ссадины лба и левой скулы.

Пассажирка такси избила водителя в Московском районе Петербурга вместо оплаты. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 38-летний местный житель обратился в травмпункт рано утром 11 февраля. Врачи обработали ему ушибы и ссадины лба и левой скулы. 

Пациент рассказал, что около дома 14 по Пулковскому шоссе на него напала женщина, которую он вез. Причина конфликта устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: в Выборгском районе супруги напали на пенсионерку за кормление голубей. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение на таксиста, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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