На Пулковском шоссе на таксиста напала пассажирка

Врачи обработали водителю ушибы и ссадины лба и левой скулы.

Пассажирка такси избила водителя в Московском районе Петербурга вместо оплаты. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 38-летний местный житель обратился в травмпункт рано утром 11 февраля. Врачи обработали ему ушибы и ссадины лба и левой скулы.

Пациент рассказал, что около дома 14 по Пулковскому шоссе на него напала женщина, которую он вез. Причина конфликта устанавливается.

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Фото: Piter.TV