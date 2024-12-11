В Выборгском районе супруги напали на пенсионерку за кормление голубей

Родственники пожилой женщины уточнили, что она получила травмы ноги и живота.

Мужчина и женщина избили пенсионерку за то, что она кормила голубей во дворе в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

На Большом Сампсониевском проспекте супруги напали на 67-летнюю местную жительницу. По словам потерпевшей, она отправилась кормить птиц, и к ней подошли недовольные соседи. После словесного конфликта пара применила силу.

Родственники пожилой женщины уточнили, что она получила травмы ноги и живота. По данному факту полицейские проводят проверку.

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Фото: Piter.TV