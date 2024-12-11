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Стали известны подробности конфликта между школьниками во Всеволожске
Сегодня, 10:57
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Стали известны подробности конфликта между школьниками во Всеволожске

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У мальчика вымогали деньги и электронные сигареты.

Правоохранители организовали проверку по факту конфликта подростков в одной из школ Всеволожска, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию района накануне поступило заявление от 41-летней женщины о том, что ее сыну в школе угрожает другой ученик, вымогая деньги и электронные сигареты. В ссору вмешались еще несколько ребят. 

Всех участников инцидента установили и опросили, с ними проведена профилактическая беседа. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства, приведшие к конфликтной ситуации. 

Следственные органы по региону возбудили уголовное дело. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция нашла детей, погасивших Вечный огонь в Кингисеппе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, конфликт в школе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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