Стали известны подробности конфликта между школьниками во Всеволожске

У мальчика вымогали деньги и электронные сигареты.

Правоохранители организовали проверку по факту конфликта подростков в одной из школ Всеволожска, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию района накануне поступило заявление от 41-летней женщины о том, что ее сыну в школе угрожает другой ученик, вымогая деньги и электронные сигареты. В ссору вмешались еще несколько ребят.

Всех участников инцидента установили и опросили, с ними проведена профилактическая беседа. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства, приведшие к конфликтной ситуации.

Следственные органы по региону возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.TV