В СК РФ представят доклад по делу о применении насилия в отношении учащегося школы в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело.

В СК РФ представят доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении ученика одной из школ Ленобласти. Об этом 11 февраля рассказали в ведомстве.

В социальных сетях сообщается о применении насилия на территории одного из образовательных учреждений Всеволожска. Следственные органы по региону возбудили по данному факту дело.

Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК РФ по Ленобласти Сазину С. Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: нападением с молотком на ученика петербургской школы заинтересовался Бастрыкин.

Фото: пресс-служба СК РФ