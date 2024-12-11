Нападением с молотком на ученика петербургской школы заинтересовался Бастрыкин

Следственные органы ГСУ СК РФ по городу проводят процессуальную проверку по ст. 111 УК РФ.

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат об обстоятельствах травмирования ученика в петербургской школе. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, в образовательном учреждении на Кондратьевском проспекте 14-летний подросток ударил молотком по голове своего одноклассника в ходе конфликта.

Следственные органы ГСУ СК РФ по городу проводят процессуальную проверку по ст. 111 УК РФ.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Также происшествием заинтересовалась прокуратура Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в СК РФ заинтересовались нелегальными мигрантами, которые живут в квартире на проспекте Славы.

Фото: Piter.TV