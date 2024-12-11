В СК РФ заинтересовались нелегальными мигрантами, которые живут в квартире на проспекте Славы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению о нарушении миграционного законодательства в Петербурге, рассказали в ведомстве 7 февраля.
Горожанка сообщила следователям о том, что в одной из квартир дома на проспекте Славы проживают более 15 мигрантов, также к ним на регулярной основе приходят знакомые. По словам заявительницы, лица находятся на территории РФ незаконно.
Иностранцы нарушают общественный порядок и на замечания жильцов реагируют агрессивно. По этой причине петербуржцы опасаются за свою безопасность.
В ГСУ СК РФ по городу уже начали процессуальную проверку.
Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
Пресс-служба СК РФ
Ранее на Piter.TV: в Петербурге количество водителей-мигрантов выросло на 16% за год.
Фото: пресс-служба СК РФ
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