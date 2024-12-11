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В СК РФ заинтересовались нелегальными мигрантами, которые живут в квартире на проспекте Славы
Сегодня, 15:12
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В СК РФ заинтересовались нелегальными мигрантами, которые живут в квартире на проспекте Славы

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Иностранцы нарушают общественный порядок и на замечания жильцов реагируют агрессивно.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению о нарушении миграционного законодательства в Петербурге, рассказали в ведомстве 7 февраля. 

Горожанка сообщила следователям о том, что в одной из квартир дома на проспекте Славы проживают более 15 мигрантов, также к ним на регулярной основе приходят знакомые. По словам заявительницы, лица находятся на территории РФ незаконно. 

Иностранцы нарушают общественный порядок и на замечания жильцов реагируют агрессивно. По этой причине петербуржцы опасаются за свою безопасность. 

В ГСУ СК РФ по городу уже начали процессуальную проверку. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в Петербурге количество водителей-мигрантов выросло на 16% за год. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: нелегальные мигранты, проспект славы, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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