В Петербурге количество водителей-мигрантов выросло на 16% за год

В 2024 году было почти 500 приезжих водителей автобусов.

В Петербурге количество мигрантов, которые работают по патентам водителями автобусов, в 2024 году выросло до 493 человек – на 16%. Об этом 7 февраля сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь.

Для сравнения: численность приезжих курьеров в 2023 году составляла 2,4 тыс. человек, а в прошлом году – 3,6 тыс. человек. К началу 2024 года в Северной столице действовало 246 тыс. патентов, выданных иностранцам.

Эти цифры говорят о том, что не так уж и сильно транспортная сфера зависит от мигрантов-водителей, как об этом нас информируют перевозчики. Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в России вступили в силу новые ограничения для мигрантов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)