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В Петербурге количество водителей-мигрантов выросло на 16% за год
Сегодня, 9:56
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В Петербурге количество водителей-мигрантов выросло на 16% за год

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В 2024 году было почти 500 приезжих водителей автобусов.

В Петербурге количество мигрантов, которые работают по патентам водителями автобусов, в 2024 году выросло до 493 человек – на 16%. Об этом 7 февраля сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь.

Для сравнения: численность приезжих курьеров в 2023 году составляла 2,4 тыс. человек, а в прошлом году – 3,6 тыс. человек. К началу 2024 года в Северной столице действовало 246 тыс. патентов, выданных иностранцам. 

Эти цифры говорят о том, что не так уж и сильно транспортная сфера зависит от мигрантов-водителей, как об этом нас информируют перевозчики. 

Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в России вступили в силу новые ограничения для мигрантов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: мигранты, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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